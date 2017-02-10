В центре дополнительного образования детей в селе Брейтово открылся обновленный зал для занятий боевыми искусствами. Здесь работают секции кудо, самбо, джиу-джитсу, которые посещают около 40 ребят от 6 до 17 лет.

В декабре прошлого года Брейтово посетил глава региона Дмитрий Миронов. Глава Брейтовского района попросил Дмитрия Миронова помочь с новым помещением и инвентарем для юных спортсменов. Теперь в отремонтированном зале есть новые боксёрские «груши» и манекены, закуплены гантели, канаты, мячи и экипировка.

«Огромное, на самом деле, за это спасибо. Это дополнительно простимулировало наших детей заниматься этим замечательным видом спорта — борьба, и самбо, кудо»,— говорит Андрей Перов — глава Брейтовского МР.

«Тут почти все новое — весь инвентарь, мячи, перчатки, кимоно»,— радуется Никита Батухтин.