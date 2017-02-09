15 февраля в России — День памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена к выводу советских войск из Афганистана. В феврале 89-го последний батальон советской армии покинул эту страну. В Ярославле сейчас проживает около 2000 участников тех событий. В 28-ую годовщину окончания войны они вновь встретятся, чтобы вспомнить своих погибших товарищей. О запланированных мероприятиях рассказал председатель ярославского Союза десантников, ветеран войны в Афганистане Анатолий Каширин.

«Начинаются они у нас 14 февраля в преддверии дня вывода с организации выставки, которая состоится в ДК «Строителей» посвященная дню вывода и торжественный вечер ветеранов-афганцев. 15 февраля, в день непосредственно вывода у нас будет возложение цветов традиционное на Леонтьевском кладбище. В День защитника Отечества ветераны будут участвовать в возложении, после совершат на аэродроме в Карачихе ветеранский прыжок с парашютом, посвященный 23 февраля. 25 февраля состоится концерт легендарной нашей группы «Голубые береты»,— рассказал Анатолий Каширин — председатель регионального отделения Союза десантников, ветеран войны в Афганистане.