15 февраля в России — День памяти воинов-интернационалистов. Дата приуроченак выводу советских войск из Афганистана.В феврале 89-го последний батальон советской армии покинул эту страну. В Ярославле сейчас проживает около 2000 участников тех событий. В 28-ую годовщину окончания войны они вновь встретятся, чтобы вспомнить своих погибших товарищей. О запланированных мероприятиях рассказал председатель ярославского Союза десантников, ветеран войны в Афганистане Анатолий Каширин.
«Начинаются они у нас14 февраляв преддверии дня вывода с организации выставки, которая состоится в ДК «Строителей» посвященная дню вывода и торжественный вечер ветеранов-афганцев. 15 февраля,в день непосредственно вывода у нас будет возложение цветов традиционное на Леонтьевском кладбище. В День защитника Отечества ветераны будут участвовать в возложении, после совершат на аэродромев Карачихе ветеранский прыжок с парашютом, посвященный 23 февраля.25 февраля состоится концерт легендарной нашей группы «Голубые береты»,— рассказал Анатолий Каширин — председатель регионального отделения Союза десантников, ветеран войны в Афганистане.
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