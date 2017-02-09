Актуальные темы

Четверг, 09 Февраль 2017 14:52

В Ярославле пройдет торжественный вечер для ветеранов-афганцев

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

15 февраля в России — День памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена к выводу советских войск из Афганистана. В феврале 89-го последний батальон советской армии покинул эту страну. В Ярославле сейчас проживает около 2000 участников тех событий. В 28-ую годовщину окончания войны они вновь встретятся, чтобы вспомнить своих погибших товарищей. О запланированных мероприятиях рассказал председатель ярославского Союза десантников, ветеран войны в Афганистане Анатолий Каширин.

«Начинаются они у нас 14 февраля в преддверии дня вывода с организации выставки, которая состоится в ДК «Строителей» посвященная дню вывода и торжественный вечер ветеранов-афганцев. 15 февраля, в день непосредственно вывода у нас будет возложение цветов традиционное на Леонтьевском кладбище. В День защитника Отечества ветераны будут участвовать в возложении, после совершат на аэродроме в Карачихе ветеранский прыжок с парашютом, посвященный 23 февраля. 25 февраля состоится концерт легендарной нашей группы «Голубые береты»,— рассказал Анатолий Каширин — председатель регионального отделения Союза десантников, ветеран войны в Афганистане.

Прочитано 38 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Авария за Волгой
41
0
0
Борьба за жильё.
22
0
0
Я на BMW
53
0
0
Ямы на дорогах в Ярославле, подушки на роща
75
2
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

Голосование открыто!

Проголосуй за понравившуюся участницу

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан