Спортсмены из Ярославской области стали победителями Кубка России по джиу-джитсу. Соревнования прошли 5-го февраля в Рязани. «Золото» и кубок победителя в своей весовой категории завоевал рыбинец Сергей Азаркин, «серебро» —у ярославца Эраджа Рахимова, а «бронза» —у ещё одного рыбинца Максима Тремасова. Спортсмены, занявшие 1-е и 2-е места, вошли в состав сборной России по джиу-джитсу.
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