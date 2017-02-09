Спортсмены из Ярославской области стали победителями Кубка России по джиу-джитсу. Соревнования прошли 5-го февраля в Рязани. «Золото» и кубок победителя в своей весовой категории завоевал рыбинец Сергей Азаркин, «серебро» — у ярославца Эраджа Рахимова, а «бронза» — у ещё одного рыбинца Максима Тремасова. Спортсмены, занявшие 1-е и 2-е места, вошли в состав сборной России по джиу-джитсу.

Зоя Рыжкова