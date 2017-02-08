35 часов — полёт нормальный. Рекордное путешествие Фёдора Конюхова и Ивана Меняйло продолжается. Позади Ярославская, Ивановская, Владимирская и Рязанская области. Сейчас воздушный шар летит над территорией Мордовии. Высота — больше трехсот метров, скорость —34 километрав час.Свой национальный рекорд по продолжительности полёта —19 часовв воздухена тепловомаэростате — путешественники уже побили. До нового мирового достижения осталось меньше 15-ти часов. Мы связалисьс группой сопровождения полета. Как чувствует себя экипаж и какой еще рекорд вскоре окажется в копилке путешественников?
«Это будет вторая ночь в полете.Надо сказать, что ни один российский пилот не проводил две ночи в полетена тепловом аэростате, поэтому это будет новое достижение. Настроение хорошее. Мы верим, что наши пилоты выдержат эту нагрузку. Главное, чтобы хватило топлива, и онине приземлились раньше намеченного срока»,— отметил Оскар Конюхов — руководитель экспедиционного штаба.
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