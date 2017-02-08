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Среда, 08 Февраль 2017 17:20

В Ярославском регионе стало больше мошенников

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Количество зарегистрированных преступлений в регионе сократилось на 15 процентов. Об это сообщил начальник Следственного управления областного УМВД Андрей Мешков. На пресс-конференции он рассказал об итогах работы комитета за 2016-ый год. Несмотря на спад преступности, отметил руководитель ведомства, работы у сотрудников меньше не стало. В управлении активно занимаются раскрытием преступлений прошлых лет, восстановлено и направлено в суд более 350 дел, которые раньше были приостановлены. Всего в 2016 году расследовано более 18 тысяч преступлений, к ответственности привлечены почти 3 тысячи обвиняемых. Число ДТП в регионе сократилось, а вот мошенников стало больше. Большая работа в управлении ведется по возмещению ущерба в результате преступлений.

«Более 3 тысяч обысков мы провели. В результате удалось добиться положительной тенденции в возмещении ущерба. По оконченным следователями делам возмещено более 76 миллионов причиненного ущерба, а также наложен арест на имущество более чем на сумму 28 миллионов рублей. Это достаточно не плохие показатели для следственных подразделений России»,— отметил Андрей Мешков — начальник Следственного управления УМВД РФ по ЯО.

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