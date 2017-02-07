Снова за парту, да сразу экзаменационную. На своем опыте почувствовать, что значит сдавать ЕГЭ, смогли несколько ярославских мам. И это не новое интеллектуальное развлечение, а Всероссийская акция, участниками которой стали родители. Стартовала она в пятидесяти регионах России. Они думали, что экзаменационные волнения навсегда позади. А зря. Сегодня они вновь в школе. И испытания ЕГЭ, как настоящие родители, решили пройти раньше своих детей.

Елена Волкова: «Сам эксперимент я решила оставить в чистом виде и не готовилась. Хочу узнать, что там осталось от советской школы. Но, вот, интересно, чего боятся дети»,— говорит одна из участниц экзамена.

На личном примере показать родителям, чего они все же боятся — и есть цель Рособрнадзора.

«По поручению Дмитрия Юрьевича Миронова наш регион включился во Всероссийскую акцию «ЕГЭ для родителей». Главная задача — показать родителям, что же такое ЕГЭ. Какова эта процедура, как проходит регистрация, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как выглядят те контрольно-измерительные материалы, с которыми предстоит работать ребятам»,— рассказывает Ирина Лобода — директор департамента образования Ярославской области.

На пути к аудитории родителей может остановить только звуковой сигнал. Это означает, что с телефонами и другими устройствами на экзамен нельзя. Задания для каждого из 14 участников, распечатывают прямо в аудитории. За тем, чтобы все прошло без нарушений, как со стороны участников экзамена, так и экзаменационной комиссии, следят две видеокамеры.

Здесь все, как на настоящем экзамене. Телефоны и шпаргалки остались за дверью. Ну, а отличается он тем, что проходит только 1 час, вместо трех, как на обычном ЕГЭ. Соответственно, и заданий в бланках меньше. После экзамена каждую работу отсканируют и отправят в региональный Центр обработки информации. Правда, собственные результаты этих экзаменуемых волнуют меньше всего. Настоящее волнение они будут испытывать все же в мае.

Андрей Детцель,

оператор Александр Кужель