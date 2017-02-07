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Вторник, 07 Февраль 2017 17:19

Сергей Шляпников: главная задача — подобрать высококлассных и перспективных игроков

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Сергей Шляпников — главный тренер мужской сборной России по волейболу сегодня рассказал журналистам о своих планах работы в новой должности. Напомним, что он возглавил национальную сборную 2 февраля этого года. На этом посту Сергей Шляпников сменил Владимира Алекно, под руководством которого сборная России осталась без медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Теперь именитому тренеру предстоит собрать команду, которая будет представлять страну на отборочных соревнованиях в Эстонии, турнире мировой лиги и чемпионате Европы. Времени на подготовку мало, а задач стоит много — пояснил наставник команды. Главная из них — это объединение работы волейбольных клубов России для отбора новых звезд и поэтапного омоложения сборной. Сейчас тренер ведёт переговоры с ведущими спортсменами. Список кандидатов уточняется. На данный момент в нем заявлено сразу 4 ярославских спортсмена, воспитанных самим Шляпниковым.

«Единственная задача — подобрать игроков и высококлассных и перспективных, создать определенный рабочий микроклимат и попытаться дать максимальный результат, даже в том состоянии, в котором будет команда. После окончания отборочного турнира мы прилетаем 29, 30 мы в Новогорске, 31 мы уже вылетаем в Сургут, где пройдет первый этап Мировой лиги — то есть нам работать когда»,— сказал Сергей Шляпников — главный тренер мужской сборной России по волейболу.

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