5-го февраля горящие гаражи на проспекте Авиаторов пожарные тушили около 2-х часов. О возгорании в 1-м из боксов кооператива «Красноборский» сотрудникам МЧС сообщили около 15-и часов. На место происшествия прибыли сотрудники нескольких пожарных частей и Центра гражданской защиты Ярославля. Поскольку деревянные перекрытия между гаражами не могли остановить огонь, а наоборот, способствовали его распространению, городские спасатели, вскрывали находящиеся в опасной близости от пожара боксы. 2-а автомобиля удалось благополучно эвакуировать. По данным Главного управления МЧС по Ярославской области, крыши, стены и перекрытия 5-и гаражей на площади около 300-т квадратных метров получили серьезные повреждения. Причину пожара в настоящее время устанавливают специалисты.

Зоя Рыжкова