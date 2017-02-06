Актуальные темы

Понедельник, 06 Февраль 2017 17:14

В Заволжском районе Ярославля горели гаражи

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

5-го февраля горящие гаражи на проспекте Авиаторов пожарные тушили около 2-х часов. О возгорании в 1-м из боксов кооператива «Красноборский» сотрудникам МЧС сообщили около 15-и часов. На место происшествия прибыли сотрудники нескольких пожарных частей и Центра гражданской защиты Ярославля. Поскольку деревянные перекрытия между гаражами не могли остановить огонь, а наоборот, способствовали его распространению, городские спасатели, вскрывали находящиеся в опасной близости от пожара боксы. 2-а автомобиля удалось благополучно эвакуировать. По данным Главного управления МЧС по Ярославской области, крыши, стены и перекрытия 5-и гаражей на площади около 300-т квадратных метров получили серьезные повреждения. Причину пожара в настоящее время устанавливают специалисты.

Зоя Рыжкова

Прочитано 85 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Я на BMW
31
0
0
Ямы на дорогах в Ярославле, подушки на роща
59
2
0
Маленького медвежонка держат в ужасных условиях
59
0
0
Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
35
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан