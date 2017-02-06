В Ярославль по обмену приехали гости из Франции. Девушки из католического лицея проведут в нашем городе 10 дней. И их знакомство с Россией, или «Святой Русью», как они сами ее называют, началось с музея-заповедника. Второклассницы по-французской или девятиклассницы по российской системе обучения. Девушки не побоялись наших морозов и сложностей в освоении великого и могучего. Русский язык звучит как песня — объясняют Мари-Лиз и Майлиз. Нравится его логичность.

«Я очень люблю русский язык, потому что я думаю, что он очень оригинальный и красивый»,— говорит Мари-Лиз де Лабори.

«На улице лежит много снега. Это очень холодно»,— отметила Майлис Элюи.

Неидеальный русский общению не мешает. Главное — широкая улыбка и дружелюбный взгляд. Девушки живут в семьях и признаются — такой радушности нигде не встречали. Оценили русскую кухню. Особый восторг вызвали пельмени. Первый иностранный язык в католическом лицее для девочек английский, китайский. Второй — на выбор.

«Большинство выбирают испанский — это нетрудно. Кто-то выбирает немецкий, потому что это соседняя страна, ну а самые смелые, те, кто не боится изучать грамматику — выбирают русский язык»,— говорит Ольга Комте — куратор группы.

Ольга Комте много лет назад уехала во Францию, вышла замуж, но каждый год с большой радостью возвращается. Говорить — разлюбить родину невозможно, а заразить этой эмоцией своих подопечных очень легко. Ответный визит ярославцев из 42-ой школы произойдет в марте.

Анна Мельник,

оператор Алексей Карашев