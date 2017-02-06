Женщина — покупатель с интересом смотрела, как мужчина складывает товар в свою сумку, но заглянуть ему в глаза не отважилась. Не постеснялась только камера видеонаблюдения магазина. Всё происходящее техника зафиксировала, и, скорей всего, у кассы мужчине пришлось рассчитаться за всё, что он успел спрятать.

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Зоя Рыжкова