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Понедельник, 06 Февраль 2017 12:05

Близ деревни Федотово Угличского района горела машина

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5-го февраля у деревни Федотово Угличского района по непонятным причинам загорелся автомобиль. По данным Главного управления МЧС по Ярославской области, пожарных вызвали, но спасти «Ситроен» уже было невозможно. К моменту их приезда, машина уже горела по всей площади. Автомобиль практически уничтожен, люди, к счастью, не пострадали.

Зоя Рыжкова

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