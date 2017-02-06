5-го февраля у деревни Федотово Угличского района по непонятным причинам загорелся автомобиль. По данным Главного управления МЧС по Ярославской области, пожарных вызвали, но спасти «Ситроен» уже было невозможно. К моментуих приезда, машина уже горела по всей площади. Автомобиль практически уничтожен, люди, к счастью,не пострадали.
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