5-го февраля у деревни Федотово Угличского района по непонятным причинам загорелся автомобиль. По данным Главного управления МЧС по Ярославской области, пожарных вызвали, но спасти «Ситроен» уже было невозможно. К моменту их приезда, машина уже горела по всей площади. Автомобиль практически уничтожен, люди, к счастью, не пострадали.

Зоя Рыжкова