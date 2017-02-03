Организаторы ярославской Масленицы-2017 представили официальный логотип праздника. Картинка соединяет традиционные элементы масленичной
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Ярославцам представили официальный логотип Масленицы-2017Автор Андрей Детцель
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Организаторы ярославской Масленицы-2017 представили официальный логотип праздника. Картинка соединяет традиционные элементы масленичной
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