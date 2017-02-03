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Пятница, 03 Февраль 2017 20:40

Ярославцам представили официальный логотип Масленицы-2017

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Медиа

Организаторы ярославской Масленицы-2017 представили официальный логотип праздника. Картинка соединяет традиционные элементы масленичной символики — блин-солнце, от которого лучами разлетаются яркие ленты. Держит его в своих лапах медведь — символ Ярославии. Фигура соткана из лоскутов — разных, как множество культурных традиций народов России. Напомним, что Главная Масленица страны в Ярославле пройдет с 19 по 26 февраля. На Советской площади устроят ярмарку, а массовые гуляния пройдут в парке на Даманском острове. В этом году упор будет сделан на реконструкцию народных традиций. Организаторы обещают множество сюрпризов, рекордов, зрелищ и забав.

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