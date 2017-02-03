Чем занять свободный вечер после работы, да так, чтобы твоему творчеству посвящали выставки? Учительница немецкого языка из Тутаева нашла применение своему таланту и стала изготовителем кукол. А когда поделки рукодельницы перестали помещаться в квартире, они стали экспонатами личной выставки.

Большие и миниатюрные, из кожи и декоративного стекла. Наряду с семейным фото-архивом на стене картины рукодельные. Как и многие другие детали интерьера — дело рук Ирины Кувалдиной. Она и сейчас за работой. И «Вести» вместе с ней. Нам тоже разрешили прикоснуться к процессу изготовления игрушки. А после того, как игрушка будет полностью готова, она отправится на выставку.

Идеи и выкройки Ирина находит в Интернете. Любимые техники — декупаж и шитье из грунтованного текстиля. Кенгуру сшит из простой белой бязи, из которой мы шьем простыни, наволочки. Она покрыта кофейным раствором, пахнет кофе.

Выставку Ирина организовала в выставочном зале местной библиотеки. И хотя ее куклы совсем не для игры, скорее — это украшение интерьеров, на них любят поглазеть именно дети. Красота красотой, но многие вещицы из коллекции полезны в быту.

Например, часы. Основа — крышки от кастрюль и сковорода. В зале представлено около 40 экспонатов. Для того, чтобы все эти поделки изготовить и собрать, мастер работала два года. Ну, а выставкой вдохновлялись.

Андрей Детцель,

оператор Михаил Колобов