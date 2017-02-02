Областное управление ГИБДД проведет дополнительные занятия по безопасности дорожного движения с водителями автомобилей «скорой помощи». Поводом послужили два ДТП со спецмашинами, которые произошли в Ярославле и Рыбинске в конце января. Как отметил глава управления Андрей Сироткин, расследование обстоятельств и причин этих аварий займет несколько недель, а пока называть виноватых рано. Пропускать автомобили с проблесковыми маячками обязывает закон, но и водители спецмашин должны убедиться, что им уступают дорогу. Автоинспекторы выступили с предложением оборудовать все машины «скорой» видеорегистраторами.

«Фиксировать данное правонарушение, связанное с непредоставлением преимущества автомобилю, достаточно сложно. Его обязательно нужно зафиксировать средством видеосъемки. Последний рейд, который был проведен в Ярославле, в течение двух часов было таких водителей оформлено два»,— говорит Андрей Сироткин — начальник УГИБДД УМВД России по ЯО.

На пресс-конференции говорили и о безопасности пешеходов. С шестого февраля автоинспекторы запускают акцию «Сложности перехода». В школах, детских садах, вузах, торговых центрах, на вокзалах и автозаправках пройдут игры, показы фильмов, интерактивные спектакли и уроки, посвященные безопасности на пешеходных переходах. Подвели в ГИБДД и «аварийные» итоги 2016-го. За год в Ярославской области произошло почти 1900 ДТП. Погибли 220 человек. Зачастую сопутствующей причиной аварий, становится неудовлетворительное состояние дорог,— отмечают в ГИБДД.