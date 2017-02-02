Областное управление ГИБДД проведет дополнительные занятия по безопасности дорожного движения
«Фиксировать данное правонарушение, связанное
На пресс-конференции говорили и
«Это, например,
Областное управление ГИБДД проведет дополнительные занятия по безопасности дорожного движения
«Фиксировать данное правонарушение, связанное
На пресс-конференции говорили и
«Это, например,
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