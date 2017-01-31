Они ждали этого
В тесноте, да не
Елена Мадонова: «Родственники пожалели, видя наши скитания, потому что
Теперь
Это жилье семья смогла приобрести, благодаря субсидии, предоставленной
Ксения Анисимова,
оператор Игорь Морщаков
Они ждали этого
В тесноте, да не
Елена Мадонова: «Родственники пожалели, видя наши скитания, потому что
Теперь
Это жилье семья смогла приобрести, благодаря субсидии, предоставленной
Ксения Анисимова,
оператор Игорь Морщаков
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