Они ждали этого 5 лет. За это время в их семье родились еще трое детей. Теперь у Елены и Дмитрия Мадоновых — 4 сыночка и три лапочки дочки. И все они в скором времени справят новоселье в просторной квартире. О специальной программе, которая помогает многодетным улучшить жилищные условия и о первом госте в новой квартире – расскажут «Вести».

В тесноте, да не в обиде. Спальня четверых братьев одновременно и игровая. Здесь свободное время проводят и девочки. А спят — в другой комнате, вместе с бабушкой. Пятеро детей ходят в школу. У каждого мальчика — есть свой стол. А, вот, первоклашке Лере уроки приходится делать после Святослава. Этой семье — 16 лет. Семь из них Мадоновы скитались по съемным квартирам. Последнее время живут здесь. Но и это жилье не свое.

Елена Мадонова: «Родственники пожалели, видя наши скитания, потому что с детками очень сложно уже было снимать. Даже найти хорошую достойную квартиру было и по деньгам тяжело, и, просто, невозможно».

Теперь у Мадоновых появилось собственное жилье, где места хватит всем. Можно будет сделать спортзал, о котором мечтали мальчишки, и обустроить гостиную. И первого гостя здесь уже встретили. Для главы региона родители с детьми провели экскурсию. Несколько комнат, просторная кухня, два санузла. Специально для этой семьи строители объединили две квартиры. Общая площадь составила почти 150 квадратных метров.

Это жилье семья смогла приобрести, благодаря субсидии, предоставленной в рамках специальной областной программы по улучшению жилищных условий многодетных. За 6 лет ей воспользовались 236 семей. Еще десять смогут въехать в новые квартиры в этом году. Мадоновы постепенно перевозят вещи в новую квартиру. Окончательный переезд запланирован на конец февраля. А там — можно ставить и новые цели.

Ксения Анисимова,

оператор Игорь Морщаков