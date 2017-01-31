О программе Главной Масленицы страны рассказали сегодня представители власти на пресс-конференции, посвященной проведению праздника. Всю неделю, начиная с 19 февраля, для жителей и гостей города будут работать ярмарки мастеров, каток и карусели на Советской площади, пройдут концерты творческих коллективов и праздничные конкурсы. А новинкой Масленицы этого года станут дисконтные карты «Гостя города». Правительство совместно с бизнесом разработало этот проект, который позволит со значительной скидкой посещать музеи и выставки, рестораны или жить в гостиницах в масленичную неделю. Организаторы пока не раскрывают секреты всех планирующихся мероприятий. Но утверждают, что в этом году будет очень много нового и интересного. Одна из запланированных акций даже по претендует на рекорд Гиннеса.

«Внутри мероприятий планируется запустить события, скажем так, которые будут являться впервые проводимыми с точки зрения Масленицы. По нашему мнению, они должны будут стать традиционными, и явиться знаковыми для нашего празднования Масленицы. Приоткрою маленький занавес, что мы готовимся к одному, а может быть и не к одному рекорду»,— сказал Максим Авдеев — заместитель председателя правительства Ярославской области.