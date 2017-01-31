Ярославский и белградский театры обменяются режиссерами. Так, народный артист России Валерий Кириллов планирует поставить в Сербии две «Свадьбы» русских классиков — Чехова и Зощенко. Играть в них будут белградские актеры. Эти две одноименные пьесы в одном действии, по мнению режиссера, раскрывают тонкости характера русского человека. Такой проект стал возможен в рамках соглашения о сотрудничестве Белградского драматического и Волковского театров. Валерий Кириллов представит первый русский на праздновании 70-летия главного театра Сербии. А на Волковской сцене, согласно договоренности, пьесу поставит сербский режиссер. Его имя пока не называется. Известно лишь, что белградский постановщик намерен работать с ярославскими актерами над инсценировкой романа известного сербского писателя Славишы Павловича «Завет».

«Следующий год — это год 100-летия окончания Первой мировой войны. Это событие чрезвычайно важное и для истории нашей страны и Балкан тем более — Сербии. Это очень серьезный роман. Предисловие написал Эмир Кустурица, и если сложатся все обстоятельства, то наши зрители увидят такую сагу о сербской жизни»,— рассказал Юрий Итин — директор Ярославского театра им. Ф. Волкова.