Главные новости региона теперь на радио «Маяк» и «Вести-FM». Старт регионального вещания уже завтра — 1-го февраля. Информационное утро начнется в 7:45 на волне 99,9 ФМ. Только новости и объективные экспертные оценки — на «Вести-FM». Эфиры — 12 раз в день. Информационные итоги ежедневно — в 18:45. А ярославское радио «Маяк» впервые встретится со слушателями завтра в 7:50 на частоте 107,9 ФМ. Дважды в неделю — по вторникам и четвергам в 17:05 — здесь новые, интерактивные, информационно-развлекательные программы. К старту сразу двух совершенно разных радиопроектов наши коллеги уже готовы.

«Если «Маяк» — это старейшая государственная радиостанция, она ориентирована, в первую очередь на интерактив со слушателем. Здесь очень много музыки, очень много развлекательных передач, то «Вести-FM»- это радиостанция, которая ориентирована на информацию. По сути, это — лидер информационного вещания в стране. Так что приглашаем присоединиться к нашей аудитории. Будем очень рады, если вы включите радиоприемник на частоте 99,9 — это «Вести-FM» и 107,9 — это «Маяк»,— говорит Ольга Силина — и.о. начальника службы радиовещания ГТРК «Ярославия».