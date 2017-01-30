Ажиотаж за ответами коммунальщиков в день открытых дверей был не везде. Например, в управляющую компанию «ПИК-Комфорт», которая обслуживает новостройки в микрорайоне Сокол, посетители пришли не с проблемами, а с предложениями по благоустройству подъездов и дворов. Проблем с разваливающимися от старости домами здесь нет. Практически все жилье новое. Но это не означает, что оно не требует внимания. Активные жители решили обратиться в управляющую компанию со своими идеями и предложениями, как благоустроить придомовые территории.

«Диалог у нас ведется постоянно, мы с любым вопросом обращаемся и все прочее. Собирали собрание с жителями нашего дома, соседнего дома. Мы вместе с ней оговариваем, что нам по весне нужно будет сделать, то есть землю завести, потому что где-то землю надо подсыпать, потому что у нас газончики сделаны. Мы сами сделали. Поставить, вот сейчас у домов ставят, столбики сигнальные. Привести двор в порядок»,— говорит Людмила Ахова — жительница Фрунзенского района.