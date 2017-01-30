Ажиотаж за ответами коммунальщиков в день открытых дверей был не везде. Например, в управляющую компанию «ПИК-Комфорт», которая обслуживает новостройки в микрорайоне Сокол, посетители пришли не с проблемами, а с предложениями по благоустройству подъездов и дворов. Проблем с разваливающимисяот старости домами здесь нет. Практически все жилье новое. Но этоне означает, что оно не требует внимания. Активные жители решили обратиться в управляющую компанию со своими идеями и предложениями, как благоустроить придомовые территории.
«Диалог у нас ведется постоянно, мы с любым вопросом обращаемся и все прочее. Собирали собрание с жителями нашего дома, соседнего дома. Мы вместес ней оговариваем, что нам по весне нужно будет сделать, то есть землю завести, потому что где-то землю надо подсыпать, потому что у нас газончики сделаны. Мы сами сделали. Поставить, вот сейчас у домов ставят, столбики сигнальные. Привести двор в порядок»,— говорит Людмила Ахова — жительница Фрунзенского района.
«Вообще многоквартирный дом — это, скажем так, некий живой организм, который требует постоянного ухода, обслуживания, эксплуатации. А новыйдом — это вообще молодой неокрепший организм, которому нужно вдвойне больше уделить внимания для того чтобы наконец-то все системы жизнедеятельности начали работать и новоселы смогли почувствовать себя комфортно в этомжилье»,— отметила Вера Горбунова — директор УК «ПИК-Комфорт».
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