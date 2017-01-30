Без очередей и справок. На портале «Госуслуг» зарегистрирован уже каждый четвертый житель региона. А это более трехсот тысяч человек — подсчитали в правительстве области. Среди самых популярных услуг: оформление загранпаспортов, оплата налогов и штрафов ГИБДД. В этом году пользоваться порталом «Госуслуг» станет выгоднее. Жителям региона предоставляется 30%-ная льгота по оплате госпошлины. А перечень услуг в электронном виде продолжит расширяться. Их сейчас уже больше двухсот.

«Предоставление услуг в электронном виде — действительно очень действенный, эффективный и удобный механизм. Можно записать ребенка в школу, детский садик, оплатить услуги ЖКХ, можно оплатить какие-либо пошлины или другие документы оформить, практически не выходя из дома, в режиме онлайн, и отслеживать с момента подачи заявки до получения уже готовых документов»,— рассказал Дмитрий Степаненко — председатель правительства Ярославской области.