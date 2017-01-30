За одну ночь он совершил в Ярославле сразу несколько серьезных преступлений. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение суток. Как сообщил на брифинге начальник областного УМВД Николай Трифонов, в ночь на 28 января в центре города пьяный преступник, угрожая владельцу машины расправой, угнал его автомобиль. И уехал на нем в Заволжский район. Машина была позже обнаружена в кювете. Затем злоумышленник проник в один из частных домов. Нанес его хозяйке несколько ножевых ранений, похитил пуховик и скрылся. Стражам порядка удалось установить личность нападавшего и задержать его. Подозреваемым оказался житель Архангельской области 1983-го года рождения, неоднократно судимый. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Пострадавшая жива и сейчас находится в больнице.

«Напились очень сильно. Так я вообще не пью. И вот у меня съехала башка»,— говорит подозреваемый.