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Понедельник, 30 Январь 2017 17:04

В Ярославле задержали жителя Архангельской области за нападение и угон авто

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За одну ночь он совершил в Ярославле сразу несколько серьезных преступлений. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение суток. Как сообщил на брифинге начальник областного УМВД Николай Трифонов, в ночь на 28 января в центре города пьяный преступник, угрожая владельцу машины расправой, угнал его автомобиль. И уехал на нем в Заволжский район. Машина была позже обнаружена в кювете. Затем злоумышленник проник в один из частных домов. Нанес его хозяйке несколько ножевых ранений, похитил пуховик и скрылся. Стражам порядка удалось установить личность нападавшего и задержать его. Подозреваемым оказался житель Архангельской области 1983-го года рождения, неоднократно судимый. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Пострадавшая жива и сейчас находится в больнице.

«Напились очень сильно. Так я вообще не пью. И вот у меня съехала башка»,— говорит подозреваемый.

«Где-то сутки мы его искали на территории области. Безусловно, все были адреса перекрыты, в том числе и по месту жительства в Архангельской области, в Москве и Московской области, здесь по территории Ярославской области были приняты меры. И вот он задержан, и, соответственно, как я сказал, угроза миновала»,— сказал Николай Трифонов — начальник УМВД РФ по Ярославской области.

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