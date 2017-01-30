За одну ночь он совершилв Ярославле сразу несколько серьезных преступлений. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение суток. Как сообщилна брифинге начальник областного УМВД Николай Трифонов, в ночь на 28 январяв центре города пьяный преступник, угрожая владельцу машины расправой, угнал его автомобиль. И уехална немв Заволжский район. Машина была позже обнаружена в кювете. Затем злоумышленник проник в одиниз частных домов. Нанес его хозяйке несколько ножевых ранений, похитил пуховик и скрылся. Стражам порядка удалось установить личность нападавшего и задержать его. Подозреваемым оказался житель Архангельской области 1983-го года рождения, неоднократно судимый. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Пострадавшая жива и сейчас находится в больнице.
«Напились очень сильно. Так я вообщене пью.И воту меня съехала башка»,— говорит подозреваемый.
«Где-то сутки мы его искали на территории области. Безусловно, все были адреса перекрыты, в том числе и по месту жительства в Архангельской области, в Москвеи Московской области, здесь по территории Ярославской области были приняты меры. И вотон задержан, и, соответственно, как я сказал, угроза миновала»,— сказал Николай Трифонов — начальник УМВД РФ по Ярославской области.
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