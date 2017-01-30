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Понедельник, 30 Январь 2017 17:02

Тутаевский НПЗ им. Менделеева готовится к запуску производства

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Контракты продлили, сокращений не будет. НПЗ имени Менделеева готовится к запуску производства. Об этом рассказали сегодня в правительстве области. Напомним, ситуацию на предприятии, после встречи с жителями Тутаева, взял под личный контроль глава региона Дмитрий Миронов. Зарплата сотрудникам уже выплачена в полном объеме, а сейчас завод начинает рассылку писем о продлении трудовых контрактов на 3 месяца. Их получат все 329 сотрудников. За это время новый конкурсный управляющий должен подготовиться к запуску производства.

«Будет разработана дорожная карта по запуску предприятия. Сейчас состояние оборудования требует проверки, требует экспертизы именно из-за сроков эксплуатации. Предприятие работать может и будет. Надо только приложить усилия»,— сказал Олег Краснонос — представитель конкурсного управляющего ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева. «Самое главное сейчас — сохранить коллектив, и то, что уведомления выданы на всех работников предприятия, вселяет уверенность, что все-таки мы заработаем»,— отметила Татьяна Большакова — председатель профсоюзной организации ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева.

Еще одна задача — обеспечить экологическую безопасность. Продукты нефтепереработки не должны попадать в Волгу. Над этим работает специально созданная экспертная комиссия при областном правительстве. Параллельно ведутся переговоры с банком-кредитором. Но уже сейчас можно говорить о предварительных сроках запуска НПЗ имени Менделеева.

«Сроки они понятны, просто это — вопрос, измеряемый месяцам. Мы можем говорить о периоде порядка 2,5 — 3,5 месяцев до момента, когда мы планируем перейти к запуску завода. Этот вопрос на постоянном, регулярном контроле. Мы докладываем Дмитрию Юрьевичу о ситуации»,— сказал Максим Авдеев — заместитель председателя правительства Ярославской области.

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