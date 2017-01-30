Контракты продлили, сокращений
«Будет разработана дорожная карта по запуску предприятия. Сейчас состояние оборудования требует проверки, требует экспертизы именно
Еще одна
«Сроки они понятны, просто
Контракты продлили, сокращений
«Будет разработана дорожная карта по запуску предприятия. Сейчас состояние оборудования требует проверки, требует экспертизы именно
Еще одна
«Сроки они понятны, просто
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)