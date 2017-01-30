Актуальные темы

Понедельник, 30 Январь 2017 09:50

В управляющих компаниях Ярославля прошел день открытых дверей

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

В управляющих компаниях Ярославля прошел день открытых дверей. Такую акцию объявила городская жилищная инспекция. Любой житель мог прийти в управляющую компанию и задать интересующие вопросы. Участвовали в мероприятии 16 управдомов. Горожан интересовали вопросы по капитальному ремонту, состоянию сетей и подъездов, изменения, связанные с оплатой ОДН. В управляющую компанию кировского района пришли десятки жителей. Люди шли с абсолютно разными вопросами и предложениями. По мнению жилищной инспекции, такая акция повысит открытость коммунальных служб, а также наладит оперативность их работы.

«Вот сегодняшняя встреча, я считаю, что она отличная. И нужно постоянно практиковать. Посмотрим, как нам письменно ответят, тогда уж совсем будет понятно»,— сказала Галина Кулешова — житель Кировского района Ярославля.

К слову, разного рода проблем в центре города много, некоторым домам по 100, а то и 200 лет, и к ним нужен особый подход. По каждому вопросу в день открытых дверей с жильцами работали специалисты кировской управляющей компании и сотрудники жилищной инспекции.

«Мы встречаем людей, спрашиваем сразу, какой вопрос их интересует, и сопровождаем к тому специалисту, в чьем ведении находится этот вопрос. Мы, как законный представитель, аккумулируем эти вопросы по степени однородности и продолжаем уже работать на другом уровне»,— пояснил Михаил Шабуров — заместитель директора «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района».

Прочитано 236 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Маленького медвежонка держат в ужасных условиях
21
0
0
Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
16
0
0
ДТП на окружной дороге
54
0
0
Брейтовскому образованию быть
45
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан