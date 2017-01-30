В управляющих компаниях Ярославля прошел день открытых дверей. Такую акцию объявила городская жилищная инспекция. Любой житель мог прийти в управляющую компанию и задать интересующие вопросы. Участвовали в мероприятии 16 управдомов. Горожан интересовали вопросы по капитальному ремонту, состоянию сетей и подъездов, изменения, связанные с оплатой ОДН. В управляющую компанию кировского района пришли десятки жителей. Люди шли с абсолютно разными вопросами и предложениями. По мнению жилищной инспекции, такая акция повысит открытость коммунальных служб, а также наладит оперативность их работы.

«Вот сегодняшняя встреча, я считаю, что она отличная. И нужно постоянно практиковать. Посмотрим, как нам письменно ответят, тогда уж совсем будет понятно»,— сказала Галина Кулешова — житель Кировского района Ярославля.

К слову, разного рода проблем в центре города много, некоторым домам по 100, а то и 200 лет, и к ним нужен особый подход. По каждому вопросу в день открытых дверей с жильцами работали специалисты кировской управляющей компании и сотрудники жилищной инспекции.