В управляющих компаниях Ярославля прошел день открытых дверей. Такую акцию объявила городская жилищная инспекция. Любой житель мог прийти
«Вот сегодняшняя встреча,
К слову, разного рода проблем
«Мы встречаем людей, спрашиваем сразу, какой вопрос
В управляющих компаниях Ярославля прошел день открытых дверей. Такую акцию объявила городская жилищная инспекция. Любой житель мог прийти
«Вот сегодняшняя встреча,
К слову, разного рода проблем
«Мы встречаем людей, спрашиваем сразу, какой вопрос
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