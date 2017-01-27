Актуальные темы

Пятница, 27 Январь 2017 15:03

В Ярославском зоопарке животные самостоятельно организовали детский сад

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

В парке копытных Ярославского зоопарка животные самостоятельно организовали детский сад. Меньше месяца назад здесь родился зубренок, который подружился с детёнышами яков. Шефство над детской группой взяла як по имени Лиза. Она согревает своих подопечных в морозы и закрывает от ветра. А в случае, если взрослые жители парка показывают малышам кто здесь главный, защищает их тоже Лиза. Бесстрашная нянька может поднять рога на любого, независимо от вида и размера обидчика. Зубренок и маленькие яки ходят за ней, буквально, по пятам.

«Лиза сама по себе очень добрая корова и у яков это естественно, что опытная самка берет на себя такую ответственность, а то, что она взяла ответственность ещё и за зубренка, это новость и не характерно для дикой природы, так как эти 2 вида не соприкасаются своими ареалами, это возможно только в зоопарках, парках»,— объясняет Михаил Шилов — специалист по работе с животными в парке копытных Ярославского зоопарка.

Зоя Рыжкова,

оператор Алексей Соловьев

Прочитано 242 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Маленького медвежонка держат в ужасных условиях
9
0
0
Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
13
0
0
ДТП на окружной дороге
41
0
0
Брейтовскому образованию быть
27
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан