В парке копытных Ярославского зоопарка животные самостоятельно организовали детский сад. Меньше месяца назад здесь родился зубренок, который подружился
«Лиза сама по себе очень добрая корова и
Зоя Рыжкова,
оператор Алексей Соловьев
В парке копытных Ярославского зоопарка животные самостоятельно организовали детский сад. Меньше месяца назад здесь родился зубренок, который подружился
«Лиза сама по себе очень добрая корова и
Зоя Рыжкова,
оператор Алексей Соловьев
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