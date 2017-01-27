В парке копытных Ярославского зоопарка животные самостоятельно организовали детский сад. Меньше месяца назад здесь родился зубренок, который подружился с детёнышами яков. Шефство над детской группой взяла як по имени Лиза. Она согревает своих подопечных в морозы и закрывает от ветра. А в случае, если взрослые жители парка показывают малышам кто здесь главный, защищает их тоже Лиза. Бесстрашная нянька может поднять рога на любого, независимо от вида и размера обидчика. Зубренок и маленькие яки ходят за ней, буквально, по пятам.

«Лиза сама по себе очень добрая корова и у яков это естественно, что опытная самка берет на себя такую ответственность, а то, что она взяла ответственность ещё и за зубренка, это новость и не характерно для дикой природы, так как эти 2 вида не соприкасаются своими ареалами, это возможно только в зоопарках, парках»,— объясняет Михаил Шилов — специалист по работе с животными в парке копытных Ярославского зоопарка.

Зоя Рыжкова,

оператор Алексей Соловьев