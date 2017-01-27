Сегодня по всей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда, которая длилась
«Участь нам тяжелая выпала.
«Помню малюсенький кусочек хлеба, который известен, как самая меньшая
Инна Колеко: «Независимо
Сегодня по всей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда, которая длилась
«Участь нам тяжелая выпала.
«Помню малюсенький кусочек хлеба, который известен, как самая меньшая
Инна Колеко: «Независимо
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