Сегодня по всей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и закончилась 27 января 1944 года. В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище прошел митинг. Среди собравшихся — ветераны, блокадники, школьники, представители власти. Из Ленинграда в нашу область было эвакуировано около 300 тысяч человек. Для размещения прибывших, открывали детские дома и стационары. Для многих Ярославль стал второй родиной. На митинге память о погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда.

«Участь нам тяжелая выпала. И война, и блокада, и потеря близких, и тяжелый путь на вторую нашу родину, в Ярославль. По пути много погибло, не доехало»,— говорит Юрий Куваев — председатель совета Ярославской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«Помню малюсенький кусочек хлеба, который известен, как самая меньшая норма — 125 грамм. Я это тоже помню. И помню, как мы от него отщипывали по кусочку, чтобы подольше сохранить этот хлеб»,— вспоминает Елена Белоусова.