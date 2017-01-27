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Пятница, 27 Январь 2017 14:41

В Ярославле отметили День снятия блокады Ленинграда

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Сегодня по всей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и закончилась 27 января 1944 года. В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище прошел митинг. Среди собравшихся — ветераны, блокадники, школьники, представители власти. Из Ленинграда в нашу область было эвакуировано около 300 тысяч человек. Для размещения прибывших, открывали детские дома и стационары. Для многих Ярославль стал второй родиной. На митинге память о погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда.

«Участь нам тяжелая выпала. И война, и блокада, и потеря близких, и тяжелый путь на вторую нашу родину, в Ярославль. По пути много погибло, не доехало»,— говорит Юрий Куваев — председатель совета Ярославской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«Помню малюсенький кусочек хлеба, который известен, как самая меньшая норма — 125 грамм. Я это тоже помню. И помню, как мы от него отщипывали по кусочку, чтобы подольше сохранить этот хлеб»,— вспоминает Елена Белоусова.

Инна Колеко: «Независимо от профессии, независимо от возраста, люди погибали от голода, сходили с ума от голода. Хочется, чтобы молодые, вы и ваши ровесники, и те, кто моложе никогда не познали тех ужасов блокады, которые познали мы».

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