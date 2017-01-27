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Пятница, 27 Январь 2017 11:12

152-й день рождения Ярославский музей-заповедник отметил «Трапезой по-ярославски»

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Русские праздники славятся застольем и гостеприимством. Свой 152-й день рождения Ярославский музей-заповедник отметил «Трапезой по-ярославски». Организаторы этого популярного проекта восстанавливают былую кулинарную славу Ярославской губернии конца 19 века.

«Здесь была стерлядь, восстановили размеры, каких она водилась. Представляете, что осетры в Ярославле плавали от метра 20 до метра 40. А стерлядь была 80–90 сантиметров»,— говорит Елена Скороходова — научный сотрудник отдела фондов Ярославского музея-заповедника.

Для гостей провели гастрономическую экскурсию и показали мастер-класс. Говорят, все новое — хорошо забытое старое. Поэтому в меню многих ресторанов часто включают исконно русские блюда. Для этой презентации рецепты повара взяли из книг, которые хранятся в музее-заповеднике. Теоретическая часть длилась недолго — всем не терпелось попробовать деликатесы.

«Сегодня у нас будет стерлядь разварная с соусом, в котором она сначала маринуется, а потом в нем же готовится. А рецепт мы взяли из поваренной книги опытной домохозяйки 1875 года, которую нам музей дал. По ней и будем воспроизводить исторические рецепты»,— рассказал Андрей Калугин, су-шеф ресторана «Ванильное небо».

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