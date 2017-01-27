Русские праздники славятся застольем и гостеприимством. Свой 152-й день рождения Ярославский музей-заповедник отметил «Трапезой по-ярославски». Организаторы этого популярного проекта восстанавливают былую кулинарную славу Ярославской губернии конца 19 века.

«Здесь была стерлядь, восстановили размеры, каких она водилась. Представляете, что осетры в Ярославле плавали от метра 20 до метра 40. А стерлядь была 80–90 сантиметров»,— говорит Елена Скороходова — научный сотрудник отдела фондов Ярославского музея-заповедника.

Для гостей провели гастрономическую экскурсию и показали мастер-класс. Говорят, все новое — хорошо забытое старое. Поэтому в меню многих ресторанов часто включают исконно русские блюда. Для этой презентации рецепты повара взяли из книг, которые хранятся в музее-заповеднике. Теоретическая часть длилась недолго — всем не терпелось попробовать деликатесы.