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Пятница, 27 Январь 2017 11:08

Ярославский Госархив открыл выставку, посвященную блокадному Ленинграду

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Сегодня вся страна отмечает 73-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этому событию посвящена выставка в областном архиве «Страницы мужества. Помощь Ярославской области блокадному Ленинграду». К сентябрю 41-го года на территории нашей области для осиротевших мальчишек и девчонок было организовано более 400-т детских домов. С весны 42-года из Ярославля в блокадную северную столицу отправлено более 144-х тысяч тонн продовольствия. На небольшой экспозиции уникальные фотографии прибывших из Ленинграда детей и взрослых, учетные карточки воспитанников детских домов, выписки из журналов учета эвакуированных.

«Эти журналы переселенческого отдела при ярославском облисполкоме они и по сей день имеют очень большое значение. К нам в областной архив обращаются сами эти граждане — малолетние дети, которые были тогда на период Великой Отечественной войны, для того, чтобы мы подтвердили их статус эвакуированных граждан»,— рассказывает Ольга Кузнецова — главный архивист Государственного архива Ярославской области.

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