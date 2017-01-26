Сегодня во второй половине дня область накрыл снегопад. Его принес атлантический циклон. Вместе с осадками вновь потеплело. Также ярославские синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15-ти метров в секунду. Ночью минус 10 — 15. А завтра днем уже до минус 1-го-6-ти градусов. В выходные погода существенно не изменится.

«В ближайшие выходные на территории Ярославской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температуры ночью при прояснениях могут понижаться до 15-ти градусов. Основной температурный фон минус 10 минус 15 градусов. Днем температура будет в пределах минус 3, минус 8 градусов. Ветер будет переменных направлений, и скорость его не будет превышать 7–8 метров в секунду»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Ярославского ЦГМС.