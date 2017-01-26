Актуальные темы

Четверг, 26 Январь 2017 20:50

Ярославль накрыл снегопад

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Сегодня во второй половине дня область накрыл снегопад. Его принес атлантический циклон. Вместе с осадками вновь потеплело. Также ярославские синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15-ти метров в секунду. Ночью минус 10 — 15. А завтра днем уже до минус 1-го-6-ти градусов. В выходные погода существенно не изменится.

«В ближайшие выходные на территории Ярославской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температуры ночью при прояснениях могут понижаться до 15-ти градусов. Основной температурный фон минус 10 минус 15 градусов. Днем температура будет в пределах минус 3, минус 8 градусов. Ветер будет переменных направлений, и скорость его не будет превышать 7–8 метров в секунду»,— рассказала Альбина Колоскова — начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Ярославского ЦГМС.

Прочитано 135 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
4
0
0
ДТП на окружной дороге
30
0
0
Брейтовскому образованию быть
23
0
0
преодолей препятствие
26
1
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан