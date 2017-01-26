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Четверг, 26 Январь 2017 20:49

Контейнерные площадки в Угличе приводят в порядок

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Контейнерные площадки в Угличе приводят в порядок. «Вести» уже рассказывали об этом коммунальном ЧП. В середине января предприятие, которое занимается сбором и вывозом мусора, отказалось продолжать работу. По подсчетам руководства фирмы, всё за что им заплатили, они уже сделали. В итоге, контейнеры оказались завалены отходами. Местные власти справиться с этой проблемой не смогли, поэтому 24 января директор областного департамента ЖКХ и регулирования тарифов провел в Угличе экстренное совещание. На то, чтобы привести город в порядок Андрей Лукашов дал районным властям 2-а дня.

Зоя Рыжкова

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