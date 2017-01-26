Что такое «Планета — 13»? На этот вопрос предстоит ответить гостям новой программы, премьера которой состоится уже в эти выходные. В нашем городе — цирк Никулина на Цветном бульваре. «Вести» навестили коллектив под руководством Артура и Карины Багдасаровых перед премьерой.

Возродить традиции настоящего русского цирка — такую цель поставил перед собой коллектив программы «Планета 13».

«Очень редкие жанры, про которые зрители практически забыли, что такое настоящий цирк. Такие жанры как рейнское колесо, проволока, свободная лестница. То есть редкие, настоящие цирковые жанры»,— говорит Карина Багдасарова — заслуженная артистка России, дрессировщица.

Самый младший подопечный Карины и Артура Багдасаровых — полугодовалый Шива везде чувствует себя как дома. Полосатому котенку интересно все, что движется, стоит или лежит. И пока Шива не умеет ничего из того, чему научились его старшие собратья. Но такое животное — одно из сотни, говорит Артур.