Трех часов в неделю для изучения иностранного языка по школьной программе недостаточно. Это стало темой 11-й региональной конференции «Современные тенденции в преподавании иностранного языка. Внеурочная деятельность». Согласно исследованиям, школьник получает навыки владения чужим языком лишь при занятиях не менее 6-ти часов в неделю. Причем, в дополнительные3 часа предусмотрено свободное общение ученика с педагогом.
«Дети меняются, мир меняется. И мыс вами сейчас детей по тому стандарту, на которыймы стараемся повлиять, учим деятельному подходу. Именно деятельность ученика, а не нашис вами показательные выступления на уроке, становятся во главеугла»,— говорит Наталья Шляхтина — председатель ЯРОО «Ассоциация учителей английского языка».
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