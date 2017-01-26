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Четверг, 26 Январь 2017 17:16

В Ярославле прошла конференция на тему «Современные тенденции в преподавании иностранного языка»

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Трех часов в неделю для изучения иностранного языка по школьной программе недостаточно. Это стало темой 11-й региональной конференции «Современные тенденции в преподавании иностранного языка. Внеурочная деятельность». Согласно исследованиям, школьник получает навыки владения чужим языком лишь при занятиях не менее 6-ти часов в неделю. Причем, в дополнительные 3 часа предусмотрено свободное общение ученика с педагогом.

«Дети меняются, мир меняется. И мы с вами сейчас детей по тому стандарту, на который мы стараемся повлиять, учим деятельному подходу. Именно деятельность ученика, а не наши с вами показательные выступления на уроке, становятся во главе угла»,— говорит Наталья Шляхтина — председатель ЯРОО «Ассоциация учителей английского языка».

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