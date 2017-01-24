37 миллионов рублей на развитие сельских территорий получит Ярославская область из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Дмитрия Медведева сегодня было опубликовано на сайте Правительства России. В документе указано, что почти 22 миллиона рублей предназначены для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Более 14 миллионов выделяют для реализации программы газификации. Опубликовано и еще одно распоряжение, согласно которому Ярославская область также получит около 57 миллионов рублей на софинансирование программы «Жилье для молодых семей».

Ксения Анисимова