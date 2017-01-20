Самая подходящая обувь для морозов — это валенки. Теперь их носят не только пожилые люди и дети, но и настоящие модницы. Как делают старинную русскую обувь и что модно в этом сезоне – узнали «Вести».

Бабочки, звёздочки, вышивка, мех — на Ярославской фабрике валяной обуви к каждому сезону свои новинки. Валенки здесь украшают необыкновенно. И хотя зимы стали теплее, спрос на прославленную старинную обувь не падает.

Фабрика работает в две смены. А этот валенок не для великана, а для мужчин с 44 размером ноги. Уже через несколько минут валенок попадёт под паровой пресс и станет в 2 раза меньше. Наслоить уплотнить, удлинить — здесь делают основу валенка. В этом цехе работают одни женщины. Нужный размер определяют на ощупь. Только женские руки, говорят работницы, могут почувствовать, сколько потребуется войлока. Например, для 42-го размера — нужно 970 граммов шерстяного полотна. Ирина Афанасьева любую пару сваляет с точностью до грамма. Сказывается большой опыт: 45 лет работы на фабрике и 33 года вот у этого станка. Ей доверяют самые ответственные заказы.

«На армию сейчас и работаем, большой размер делаем. Я всю жизнь работаю на армию, только на больших размерах»,— говорит Ирина Афанасьева – свойлачивальщица.

Простой, как валенок — эти слова явно не о процессе изготовления старинной русской обуви. Здесь уже мужская территория: валенки делают практически вручную, дедовским способом. Чтобы вышел валенок-красавец, его нужно, как в сказке, опустить сначала в котёл с холодной водой. Потом в чан с кипятком. Затем подстричь, причесать, найти пару и вот они, словно горячие пирожки — только просохнут и … Ещё рано им покорять любые морозы.

Впереди — дизайнерский цех. Зелёные, синие, красные, оранжевые — эти валенки сделаны по просьбе сибиряков, чтобы белые зимы были яркими. Ну а это эксклюзивная работа, для натур утончённых — снегири ручной росписи. За модой на фабрике следят. В этом сезоне, говорят, в тренде суровая северная сдержанность. Стразы и кружева — уже в прошлом.

«Это пройденный этап, сейчас от нашей продукции требуют некричащих цветов и расцветок, а спокойного, качественного дизайна»,— рассказывает Григорий Шмыков — директор фабрики валяной обуви.

Германия, Нидерланды, Прибалтика — там тоже любят ярославские валенки. Вот только моду в приоритет иностранцы не ставят. Главное — тепло и удобство. Поэтому русские валенки пришлось модернизировать: из-за тёплых европейских зим на них приклеивают подошву.

Ольга Зубкова,

оператор Алексей Карашев