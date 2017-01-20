Сегодня 19 часов во Дворце культуры имени Добрынина состоится концерт памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы города, которые исполнят вокальные и хореографические произведения из репертуара всемирно известного ансамбля. Мероприятие начнется в 19 часов. Напомним, коллектив артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова погиб 25 декабря 2016 года. Самолёт Ту-154, на котором находились 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля, упал в море после вылета из аэропорта Сочи.

«Сегодня соберутся те, кто неравнодушен к этой трагедии, кто хочет своим искусством, своим исполнительским мастерством отдать дань уважения этому коллективу. Будет очень приятно, если наш зал сегодня будет полон. Для этого мы сделали все условия, вход бесплатный и все расходы, связанные с организацией и проведением концерта, Дворец культуры берет на себя»,— сказал Игорь Дербин — директор ДК им. А. М. Добрынина.