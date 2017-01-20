Сегодня 19 часовво Дворце культуры имени Добрынина состоится концерт памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы города, которые исполнят вокальные и хореографические произведения из репертуара всемирно известного ансамбля. Мероприятие начнется в 19 часов. Напомним, коллектив артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова погиб 25 декабря2016 года. Самолёт Ту-154, на котором находились 84 пассажира,в том числе 64 артиста ансамбля, упал в море после вылета из аэропорта Сочи.
«Сегодня соберутся те, кто неравнодушен к этой трагедии, кто хочет своим искусством, своим исполнительским мастерством отдать дань уважения этому коллективу. Будет очень приятно, если наш зал сегодня будет полон. Для этогомы сделали все условия, вход бесплатный и все расходы, связанные с организациейи проведением концерта, Дворец культуры берет на себя»,— сказал Игорь Дербин — директор ДК им. А. М. Добрынина.
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