На сцене театра имени Фёдора Волкова прошла торжественная церемония «Общественное признание». Премия учреждена Фондом сенатора Анатолия Лисицына.
Анатолий Лисицын: «Вообще, участников этого конкурса подбирает общественность, вне
На сцене театра имени Фёдора Волкова прошла торжественная церемония «Общественное признание». Премия учреждена Фондом сенатора Анатолия Лисицына.
Анатолий Лисицын: «Вообще, участников этого конкурса подбирает общественность, вне
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