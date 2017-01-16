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Понедельник, 16 Январь 2017 21:49

В Ярославле вручают премию «Общественное признание»

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На сцене театра имени Фёдора Волкова прошла торжественная церемония «Общественное признание». Премия учреждена Фондом сенатора Анатолия Лисицына. Лауреаты — ярославцы с активной гражданской позицией. И стало известно, что награду получили главный тренер футбольного клуба "Шинник " Александр Побегалов и основатель музея «Мыши» Владимир Гречухин. Уже завтра мы подробнее расскажем о лучших в своих номинациях. А пока вот что об этом мероприятии говорит учредитель премии.

Анатолий Лисицын: «Вообще, участников этого конкурса подбирает общественность, вне какого-либо взаимодействия с политической элитой, с административным ресурсом. Это люди самодостаточные. Они не ноют, они не взывают к власти, они любят свое дело, уважают себя. Очень много людей талантливых, способных, которые могут быть примером как для молодежи, так и для власти».

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