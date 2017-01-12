В деревне Грешнево Некрасовского района открыли мемориальную доску местному жителю Александру Морозову, который погиб при выполнении воинского долга
«Мы открыли 73-ю мемориальную доску за
В деревне Грешнево Некрасовского района открыли мемориальную доску местному жителю Александру Морозову, который погиб при выполнении воинского долга
«Мы открыли 73-ю мемориальную доску за
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