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Четверг, 12 Январь 2017 14:37

В деревне Грешнево открыли мемориальную доску Александру Морозову

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В деревне Грешнево Некрасовского района открыли мемориальную доску местному жителю Александру Морозову, который погиб при выполнении воинского долга на Северном Кавказе. Это случилось 17 лет назад, 15 января 2000-го года. На торжественной церемонии в школе почтить память младшего сержанта собрались его родственники, учителя и ученики школы.

«Мы открыли 73-ю мемориальную доску за 6 лет силами нашего клуба «Десантник», силами ветеранов боевых действий, при поддержке и активном участии родителей, которые потеряли своих сыновей на Кавказе. Надеюсь, что в этом учебном году в 2017-ом до июня месяца мы закроем вопрос с мемориальными досками. Ещё осталось три или четыре доски установить»,— рассказал Андрей Палачев — уполномоченный представитель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России».

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