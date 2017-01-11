С 20-го по 24-е января УМВД проводит традиционную акцию «Студенческий десант». Студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений смогут составить собственное представление о работе современной полиции. Юношам и девушкам будет представлена возможность принять участие в работе вместе с сотрудниками различных подразделений — участковыми уполномоченными полиции, патрульно-постовой службы, инспекции по делам несовершеннолетних, а также ГИБДД.

«Необходимо в срок до 13 января 2017 года направить заявки в отдел информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием обязательных данных. Телефон для справок: (4852) 25-03-45, 79-54-21»,— сообщила Марина Кокуева.