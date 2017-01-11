С 20-го по 24-е января УМВД проводит традиционную акцию «Студенческий десант». Студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений смогут составить собственное представление
«Необходимо
С 20-го по 24-е января УМВД проводит традиционную акцию «Студенческий десант». Студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений смогут составить собственное представление
«Необходимо
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