Актуальные темы

Среда, 11 Январь 2017 09:30

В Ярославле пройдет акция УМВД «Студенческий десант»

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

С 20-го по 24-е января УМВД проводит традиционную акцию «Студенческий десант». Студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений смогут составить собственное представление о работе современной полиции. Юношам и девушкам будет представлена возможность принять участие в работе вместе с сотрудниками различных подразделений — участковыми уполномоченными полиции, патрульно-постовой службы, инспекции по делам несовершеннолетних, а также ГИБДД.

«Необходимо в срок до 13 января 2017 года направить заявки в отдел информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием обязательных данных. Телефон для справок: (4852) 25-03-45, 79-54-21»,— сообщила Марина Кокуева.

Прочитано 48 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
коммунальная авария
13
0
0
Вторые сутки холодной воды и канализации.
8
0
0
Вторые сутки без холодной воды и канализации
27
0
0
Горела машина в центре города
17
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

банер Депутатский запрос2

Сбербанк
мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях
ЯрСПАС
Партизан