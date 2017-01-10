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Вторник, 10 Январь 2017 20:49

Ярославские коммунальщики устраняют последствия аномальных холодов

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Ярославские коммунальщики продолжают устранять последствия аномальных холодов, из-за которых во многих домах температура в квартирах опустилась ниже нормы. Вернулось ли тепло и на что еще жаловались люди, узнали «Вести».

Даже с тремя одеялами не всегда удавалось согреться, рассказывает Тамара Николаевна. Когда за окном минус тридцать, а в квартире всего четырнадцать градусов. И так прошли все праздники.

Тамара Хрусталёва: «Одеяла и на себя одежда, вот видите. Даже вот такие сапоги надела».

Только 10 января, говорит Тамара Хрусталева, в квартиру вернулось тепло. 57-ой дом на Салтыкова-Щедрина проверила жилищная инспекция Ярославля. Отсюда накануне поступила жалоба от жильцов.

«Сообщений в муниципальную инспекцию действительно поступало много. Можно сказать, что только за вчерашний рабочий день в муниципальную жилищную инспекцию поступило порядка 40 обращений граждан. Проблемы возникли во всех районах города. Нельзя выделить какой-то один из районов. За вчерашний день составлено порядка пяти протоколов»,— говорит Екатерина Мусинова — начальник муниципальной жилищной инспекции города Ярославля.

Помимо проблем с отоплением жители жаловались также на не доброкачественную уборку мусора. После праздников ситуация поменялась, однако кое где мусорные контейнеры еще не приведены в порядок. В жилищной инспекции заверили, ни одно обращение жителей без внимания не останется.

 Захар Акопов,

оператор Игорь Морщаков

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