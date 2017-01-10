На их счету 35 преступлений. В регионе завершено расследование серии автоугонов и краж из машин. Установлены восемь подозреваемых. Все они — жители Ярославской области. Осенью 2015-го года в поле зрения правоохранителей попали двое: ярославец и житель Некрасовского района. Молодые люди занимались кражами автоаккумуляторов. В ходе расследования круг подозреваемых увеличился до восьми человек. Полиция выяснила: они причастны и к шести автоугонам.

«Злоумышленники похищали, в основном, старые автомашины отечественного производства и сдавали их в металлолом за небольшие деньги. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Принятыми следствием мерами возмещена большая часть ущерба, часть похищенного изъята»,— сообщила Марина Кокуева — начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ЯО.