На их счету35 преступлений.В регионе завершено расследование серии автоугонов и кражиз машин. Установлены восемь подозреваемых. Все они — жители Ярославской области. Осенью 2015-го года в поле зрения правоохранителей попали двое: ярославец и житель Некрасовского района. Молодые люди занимались кражами автоаккумуляторов. В ходе расследования круг подозреваемых увеличился до восьми человек. Полиция выяснила: они причастны и к шести автоугонам.
«Злоумышленники похищали, в основном, старые автомашины отечественного производства и сдавали их в металлоломза небольшие деньги. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направленов суд. Принятыми следствием мерами возмещена большая часть ущерба, часть похищенного изъята»,— сообщила Марина Кокуева — начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ЯО.
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