В Тутаевском районе сегодня возобновила работу пешая ледовая переправа через Волгу. Напомним, что 8 декабря переправу уже открывали, но, в связи с оттепелью, перед Новым годом ее поспешили закрыть, чтобы избежать трагедий. И вот, аномальные морозы начала года позволили спасателям восстановить переход. Толщина льда, отмечают в МЧС, позволяет безопасно выходить на Волгу.

«Безопасность обеспечена. Там дежурят спасатели. Круглосуточное дежурство. Переправа оборудована камерами видеонаблюдения с выводом на диспетчера единой дежурной службы спасения. Видеонаблюдение ведется круглосуточно в режиме онлайн»,— рассказал Виктор Полтавский — начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области.