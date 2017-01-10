В Тутаевском районе сегодня возобновила работу пешая ледовая переправа через Волгу. Напомним, что
«Безопасность обеспечена.
Сегодня также должна была заработать автомобильная переправа
В Тутаевском районе сегодня возобновила работу пешая ледовая переправа через Волгу. Напомним, что
«Безопасность обеспечена.
Сегодня также должна была заработать автомобильная переправа
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