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Вторник, 10 Январь 2017 17:11

В Тутаевском районе снова открылась пешая ледовая переправа

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В Тутаевском районе сегодня возобновила работу пешая ледовая переправа через Волгу. Напомним, что 8 декабря переправу уже открывали, но, в связи с оттепелью, перед Новым годом ее поспешили закрыть, чтобы избежать трагедий. И вот, аномальные морозы начала года позволили спасателям восстановить переход. Толщина льда, отмечают в МЧС, позволяет безопасно выходить на Волгу.

«Безопасность обеспечена. Там дежурят спасатели. Круглосуточное дежурство. Переправа оборудована камерами видеонаблюдения с выводом на диспетчера единой дежурной службы спасения. Видеонаблюдение ведется круглосуточно в режиме онлайн»,— рассказал Виктор Полтавский — начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области.

Сегодня также должна была заработать автомобильная переправа Глебово-Сменцево в Рыбинском районе. Но ее открытие откладывается, сообщили в МЧС. В ходе проведенной комиссии, в безопасности дороги усомнились сотрудники ГИБДД. В МЧС обещают, что недостатки будут устранены к концу недели и автопереправа через Волгу заработает.

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