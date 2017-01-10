«Общественное признание» — торжественная церемония под таким названием пройдет в Ярославлев четвертый раз. Учреждена премия Фондом сенатора Анатолия Лисицына. Здесь все, как на врученииОскара — победители до последнегоне известны. Заветный конверт открывают на глазаху зрителей.На этот раз церемония состоится 16 января.На сцене первого русского театра назовут имена лауреатов — ярославцев с активной гражданской позицией. Ежегодный конкурс пройдет при информационной поддержке нашего телеканала. Так чтомы обязательно расскажем о лучшихв своихноминациях — тех, кто будет удостоен премии «Общественное признание».
«Лауреатов выдвигает не власть,а предлагает народ, общественные организации. Это писатели, это и труженики села, и поэтесса есть. Есть много достойных людей, о которых пока широкая общественность не знает, но о них знать необходимо и нужно, потому что это люди, которые украшают наш ярославский потенциал, наши ярославские традиции, наши возможности ярославские»,— отметил Анатолий Лисицын — член Совета Федерации ФС РФ.
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