«Общественное признание» — торжественная церемония под таким названием пройдет в Ярославле в четвертый раз. Учреждена премия Фондом сенатора Анатолия Лисицына. Здесь все, как на вручении Оскара — победители до последнего не известны. Заветный конверт открывают на глазах у зрителей. На этот раз церемония состоится 16 января. На сцене первого русского театра назовут имена лауреатов — ярославцев с активной гражданской позицией. Ежегодный конкурс пройдет при информационной поддержке нашего телеканала. Так что мы обязательно расскажем о лучших в своих номинациях — тех, кто будет удостоен премии «Общественное признание».

«Лауреатов выдвигает не власть, а предлагает народ, общественные организации. Это писатели, это и труженики села, и поэтесса есть. Есть много достойных людей, о которых пока широкая общественность не знает, но о них знать необходимо и нужно, потому что это люди, которые украшают наш ярославский потенциал, наши ярославские традиции, наши возможности ярославские»,— отметил Анатолий Лисицын — член Совета Федерации ФС РФ.