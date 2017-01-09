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Понедельник, 09 Январь 2017 20:56

На трассе Москва-Холмогоры открыли мобильный пункт обогрева

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На федеральной трассе Москва-Холмогоры в Ростовском районе открыли мобильный пункт обогрева. Автомобиль повышенной проходимости, оборудованный всем необходимым для помощи замерзающим на трассе водителям, дежурил в дни аномальных холодов недалеко от деревни Деболовское. Как только мороз ослабнет, он прекратит свою работу. Ещё один временный пункт обогрева был развернут сотрудниками МЧС в рождественскую ночь на Которосльной набережной около Успенского собора. За ночь в теплой палатке побывали несколько десятков человек. В случае необходимости люди могли получить медицинскую помощь или просто выпить горячего чаю.

Зоя Рыжкова

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