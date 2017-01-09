Актуальные темы

Понедельник, 09 Январь 2017 20:53

Пьяного водителя в Ярославле останавливали стрельбой по колесам

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Погоня со стрельбой в Дзержинском районе Ярославля. 7-го января, чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колёсам его автомобиля. Около полуночи на проспекте Дзержинского наряд ДПС заметил, что «Форд-Фокус» проехал на красный сигнал светофора. Полицейские попытались его остановить, но водитель продолжил движение и сотрудники ДПС начали преследование. С помощью звуковых, световых сигналов и громкоговорящих устройств они ещё несколько раз напомнили, что машину необходимо остановить, но автовладелец продолжал игнорировать требования полицейских. После предупредительных выстрелов в воздух, сотрудники ДПС прострелили колеса нарушителя и на Ленинградском проспекте заблокировали машину.

«Полицейскими в отдел полиции был доставлен 38-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Машина направлена на штрафстоянку»,— сообщила Марина Кокуева — начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области.

Прочитано 132 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
коммунальная авария
3
0
0
Вторые сутки холодной воды и канализации.
2
0
0
Вторые сутки без холодной воды и канализации
16
0
0
Горела машина в центре города
10
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

банер Депутатский запрос2

Сбербанк
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях
ЯрСПАС
Партизан