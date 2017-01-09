Погоня со стрельбой в Дзержинском районе Ярославля. 7-го января, чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колёсам его автомобиля. Около полуночи на проспекте Дзержинского наряд ДПС заметил, что «Форд-Фокус» проехал на красный сигнал светофора. Полицейские попытались его остановить, но водитель продолжил движение и сотрудники ДПС начали преследование. С помощью звуковых, световых сигналов и громкоговорящих устройств они ещё несколько раз напомнили, что машину необходимо остановить, но автовладелец продолжал игнорировать требования полицейских. После предупредительных выстрелов в воздух, сотрудники ДПС прострелили колеса нарушителя и на Ленинградском проспекте заблокировали машину.

«Полицейскими в отдел полиции был доставлен 38-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Машина направлена на штрафстоянку»,— сообщила Марина Кокуева — начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области.