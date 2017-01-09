Эта игра требует максимальной сосредоточенности и молниеносной реакции. Сегодня в Ярославле стартовали открытые соревнования по настольному теннису среди команд Центрального федерального округа. Ярославль принимает на своей территории спортсменов более чем из пятнадцати регионов России.

«Мы проводим эти соревнования уже лет 15 в Ярославле, потому что другие регионы Центрального федерального округа не имеют возможности провести их из-за нехватки количества столов и залов в одном месте. Два дня мы посвящаем командным соревнованиям, а участников личных соревнований будет больше ста»,— говорит Леонид Манусевич — главный судья соревнований.

Воспитанники ярославской школы настольного тенниса являются одними из фаворитов соревнований, так как многие из них давно вышли не только на российский, но и мировой уровень мастерства. Ну а атмосфера азарта и соперничества будет царить здесь еще 4 дня. Ведь на кону путевка в финал чемпионата России по настольному теннису в Сочи.