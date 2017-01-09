Эта игра требует максимальной сосредоточенности
«Мы проводим эти соревнования уже лет
Воспитанники ярославской школы настольного тенниса являются одними
«Сегодня стартует командный чемпионат, поэтому
Эта игра требует максимальной сосредоточенности
«Мы проводим эти соревнования уже лет
Воспитанники ярославской школы настольного тенниса являются одними
«Сегодня стартует командный чемпионат, поэтому
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