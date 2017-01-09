Новогоднюю ярмарку на Советской площади посетили почти 22 тысячи человек. Сам же праздник в ночь с 31 на первое вместе с главой региона Дмитрием Мироновым здесь отметили около 5 тысяч ярославцев и гостей города. Несмотря на сильные морозы, в новогодние каникулы на площади работали 23 домика-шале, где можно было купить сувениры, полакомиться блюдами русской и зарубежной кухни, попить чая. Работал каток. Не помешали морозы и участникам соревнований «Студеный лед».

Ксения Анисимова