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Понедельник, 09 Январь 2017 15:16

Новогоднюю ярмарку в Ярославле посетили почти 22 тысячи человек

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Новогоднюю ярмарку на Советской площади посетили почти 22 тысячи человек. Сам же праздник в ночь с 31 на первое вместе с главой региона Дмитрием Мироновым здесь отметили около 5 тысяч ярославцев и гостей города. Несмотря на сильные морозы, в новогодние каникулы на площади работали 23 домика-шале, где можно было купить сувениры, полакомиться блюдами русской и зарубежной кухни, попить чая. Работал каток. Не помешали морозы и участникам соревнований «Студеный лед».

Ксения Анисимова

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