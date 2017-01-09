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Понедельник, 09 Январь 2017 11:12

В Музее зарубежного искусства Ярославля открылась выставка-шутка

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«Распетушье»! Выставка-шутка с таким ярким названием открылась в Музее зарубежного искусства в год красного петуха. Здесь более сотни петушиных и куриных образов, созданных авторами, в самых разнообразных техниках. Преобладают композиции глиняных игрушек разных областей России. И в каждой из них — петухи. Цветастые дымковские, оливкового цвета липецкие, малиново-желтые тульские. Особое внимание на выставке предметам быта — графины, масленки и другая посуда в форме петуха. Украшают экспозицию акварели Алексея Громова и Татьяны Ивановой с изображением символа года.

«Эти экспонаты ничто не связывает кроме темы прославления петуха. Наверное, в этом шутка для нас как для серьезного все-таки учреждения. Поскольку мы музей богатый, то петухов у нас тоже нашлось достаточно много. Вот этот петушок-шутка. С этой стороны петушок, а если мы его перевернем, то здесь Бова-Королевич скачет на лошадке»,— рассказывает Алексей Федорчук — заместитель директора Ярославского художественного музея.

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