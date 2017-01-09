7-го января ночью в центре Ярославля на улице Комсомольской загорелся автомобиль. Происшествие сняли на видеокамеру очевидцы. С огнем пожарные справились за несколько минут и, в итоге, по данным Главного управления МЧС по Ярославской области, у иномарки поврежден моторный отсек. Причины пожара пока не известны.Люди и другие автомобили не пострадали.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций