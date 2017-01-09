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Понедельник, 09 Январь 2017 11:05

В центре Ярославля горел автомобиль

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7-го января ночью в центре Ярославля на улице Комсомольской загорелся автомобиль. Происшествие сняли на видеокамеру очевидцы. С огнем пожарные справились за несколько минут и, в итоге, по данным Главного управления МЧС по Ярославской области, у иномарки поврежден моторный отсек. Причины пожара пока не известны. Люди и другие автомобили не пострадали.

Зоя Рыжкова

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