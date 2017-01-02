Главное событие — встреча Нового, 2017-го года. Кто-то праздновал в кругу родных и друзей дома. А многие решили послушать бой кремлевских курантов на Советской площади. В этом году торжество впервые прошло в новом формате. С большого экрана прозвучало поздравление президента страны. На здании областной Думы с помощью проектора создали яркое лазерное 3D-шоу. Ночное небо озарил салют. Вместе с жителями областного центра и гостями города на советской площади были глава региона Дмитрий Миронов, председатель областного правительства Дмитрий Степаненко, исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов. Праздник продолжился до 4 утра. На сцене выступила певица Нюша.

Утро 1 января любители здорового образа жизни встретили массовым забегом на набережной. Более 200 человек пробежали дистанцию 2017 метров, и пять километров.