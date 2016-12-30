Снегурочка на пожарной машине, Дед Мороз на квадроцикле. Сотрудники МЧС поздравили с новогодними праздниками воспитанников детского дома «Чайка».

Новый год — пора сюрпризов. Но такого — воспитанники детского дома «Чайка» не ожидали. В канун праздника к детям в гости пожаловала Снегурочка. Правда приехала она не на традиционной упряжке. Радость, улыбки, смех — эту встречу дети ждали ровно год. Но какой же праздник без Деда Мороза?

От Снегурочки Дедушка решил не отставать. Приехал на квадроцикле и залез в дом по пожарной лестнице. Подарками Дед Мороз одарил всех. Дети же отблагодарили гостя стихотворениями. В новогоднее чудо в этот день поверили не только самые маленькие воспитанники, но и взрослые.

«Это такое волшебное. Кажется, что снова стала такой же маленькой, как и была. Это праздник, веришь в Деда Мороза»,— говорит Елизавета Терехова — воспитанница детского дома «Чайка».

Встречи с детскими домами сотрудники МЧС устраивают регулярно. Но в таком формате, говорят спасатели, впервые.

«Этот год огненного петуха. Он достаточно актуален для нашей структуры. Конечно, в первую очередь, хотим пожелать детям, особенно то, что у детей скажем так судьба не простая, пожелать им хотим безопасности и счастья»,— сказал Михаил Зверев — начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области.

Ну а на финал сотрудники МЧС подготовили ещё один сюрприз. Если раньше зимой в праздники запрягали тройку лошадей, здесь же детей с ветерком прокатили на снегоходе и квадроцикле.

Анна Мельник, Захар Акопов,

оператор Артём Геворкян