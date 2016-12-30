Дед Мороз со стажем. 40 лет артист Театра кукол Валерий Смирнов поздравляет ярославцев с Новым годом. Дарит радость, праздничное настроение и юным зрителям, и тем, кто постарше. В этом году заслуженный Дед Мороз и сам стал дедушкой. Почему много лет он не наряжается зимним волшебником для своих близких, и какие казусы случались с Дедушкой на елках?

Все начинается с шубы Деда Мороза, которую он надевает. Всю подноготную покажем детям: сколько у нас танков и бронетранспортеров. Потуже завязать пояс, надеть парик, не забыть волшебный посох. Так заслуженный артист превращается в заслуженного Деда Мороза. Валерий Смирнов — новогодний волшебник с 40-летним стажем. Сейчас на сборы ему хватает несколько минут. А вот раньше на елках приключались и казусы. Например, из-за забытой бороды, которую приходилось заменять ватой.

Валерий Смирнов: «Я поклонился и вся эта моя вата, которая здесь в виде бороды лежала — упала. Стоит маленький мальчик, смотрит на меня и говорит: Дедушка Мороз — у тебя даже не борода, а вата упала».

Приходилось выходить на сцену и со шваброй вместо посоха. А порой гости загадывали Дедушке самые неожиданные желания.

«Иногда в ресторанах Деда Мороза просили станцевать, например, танец «Цыганочка». И вы представляете на столе. Я залезал на этот праздничный стол и бодро и весело танцевал «Цыганочку»,— рассказывает Валерий Смирнов.

С Дедом Морозом Валерием Смирновым Новый год встречало не одно поколение ярославцев. А вот дома он примерил образ волшебника лишь однажды, для своего трехлетнего сына.

«Я его поставил на табуретку и попросил прочитать стихотворение. Он долго-долго молчал, а потом я спросил: тебя как зовут? Он сказа: Рома. Я говорю: Рома, а ты почему не хочешь рассказать Деду Морозу стихотворение? И он мне на это ответил фразой, которую я запомнил на всю жизнь и больше я Дедом Морозом домой не приходил. Он мне сказал: папа, ты чего, дурачок что ли»,— вспоминает Валерий Смирнов.

Зато ребята, которые приходят на елки, в Деда Мороза искренне верят. Счастливые детские глаза сам Валерий Смирнов считает своей главной заслугой. Валерий Смирнов: «Я очень долго добивался, чтобы дети в меня поверили. И вот теперь я знаю, что через 40 лет дети меня любят, дети меня знают, да и я детей люблю».

Анна Харитонова,

оператор Андрей Кабанов