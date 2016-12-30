Дед Мороз
Все начинается
Валерий Смирнов: «Я поклонился
Приходилось выходить
«Иногда
С Дедом Морозом Валерием Смирновым Новый год встречало
«Я его поставил
Зато ребята, которые приходят
Анна Харитонова,
оператор Андрей Кабанов
Дед Мороз
Все начинается
Валерий Смирнов: «Я поклонился
Приходилось выходить
«Иногда
С Дедом Морозом Валерием Смирновым Новый год встречало
«Я его поставил
Зато ребята, которые приходят
Анна Харитонова,
оператор Андрей Кабанов
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